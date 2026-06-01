 

В России после украинских ударов по НПЗ введен запрет на экспорт авиационного керосина

01.06.2026, 12:00, Разное
Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиационного керосина – основного топлива для реактивных самолетов. «Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», – говорится в заявлении. Утверждается, что мера является временной – до 30 ноября 2026 года.

«Исключение – партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, поставки в рамках межправительственных соглашений, а также топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования», – пишет правительство.

Отметим, что в РФ уже действует запрет на экспорт бензина. Непроизводители лишены права вывозить из страны дизельное и судовое топливо. Это происходит на фоне масштабных украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам и терминалам, по которым экспортируется топливо.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в оккупированном Россией Крыму. Здесь 31 мая были введены талоны на топливо. ВСУ взяли под контроль дронов стратегическую трассу, соединяющую Таганрог с Крымом и идущую вдоль Азовского моря. Цистерны с топливом уничтожаются.

