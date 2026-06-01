Петербургский суд оштрафовал лето за опоздание

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга полностью удовлетворил иск общественной организации «Русская соборность» к лету – самый жаркий и солнечный сезон не наступил вовремя, что нарушило планы миллионов россиян.

«Кто-то планировал поехать на шашлыки, кто-то хотел посадить овощи и рожь, а теперь всё пошло прахом. Я не говорю, что у нас уже отключили отопление и людям банально зябко», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

Согласно решению суда, лето обязано выплатить штраф в размере миллиона рублей, а также принести публичные извинения гражданам за доставленные неудобства.

Также судья призвал «жаркую пору не затягивать с приходом», так как в противном случае сумма штрафа может быть увеличена в несколько раз.

