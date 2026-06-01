Франция перехватила в Атлантике танкер российского теневого флота

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что в минувшие выходные Франция и ее партнеры перехватили в Атлантическом океане российский танкер Tagor, против которого введены международные санкции.

«Операция была проведена вдали от берегов, при содействии партнеров, в первую очередь – Великобритании, и в полном соответствии с международным правом. Нельзя позволить корблям, обходящим санкции и нарушающим закон, на протяжении четырех лет финансировать войну в Украине», – написал он.

Морская префектура Атлантики сообщило, что судно, шедшее из Мурманска, находилось в 400 милях к западу от самой западной точки Бретани. Высадка на борту подтвердила, что оно идет под чужим флагом, относясь к российскому теневому флоту, и оно было направлено в один из портов.