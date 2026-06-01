 

Ампутированная конечность морского существа продолжает жить уже более трех лет

01.06.2026, 10:15, Разное
Исследователи из Мемориального университета Ньюфаундленда обнаружили новый пример чудесной силы жизни и исцеления. Они уже более трех лет наблюдают за оторванной «лапой» морского огурца вида Psolus fabricii, которая не только не погибла, но и демонстрирует признаки перерождения во что-то новое. Конечность спокойно живет без хозяина и, похоже, еще долго не погибнет.

Морской огурец обитает в холодных водах Атлантики и Северного Ледовитого океана, он ползает по дну при помощи множества трубчатых ножек. Как и у прочих иглокожих, у него есть впечатляющая способность к заживлению и регенерации, а нежные трубчатые ножки часто повреждаются о камни и другие препятствия. Ученые собрали эти куски с целью изучения механизма регенерации тканей.

Оторванную конечность поместили в резервуар с морской водой и насыщенным питательными веществами илом. Ученые использовали окрашенные аминокислоты и аммиак для отслеживания того, как вещества поглощаются тканями фрагмента. И увидели, что уже через неделю место отрыва полностью зажило, а затем конечность начала превращаться в подобие шара из мышц и соединительной ткани.

По истечении более трех лет наблюдений ампутированная часть морского огурца не показывает никаких признаков деградации или умирания. Она спокойно существует, живет в отрыве от хозяина, поглощает питательные вещества и потихоньку видоизменяется – новые клетки замещают старые. Ученые не берутся объяснить, почему это происходит – по логике вещей регенерировать должен материнский организм, исходное существо, а не потерянная часть его тела. Ей это просто ни к чему, в ее автономном существовании нет никакого смысла, и все же она живет.Источник &#8212 Bigelow Laboratory

