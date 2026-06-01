Еврокомиссар по цензуре извинился за блокировку семейного фотоальбома Фридриха Мерца, принятого за агитплакаты НСДАП

Еврокомиссар по цифровой цензуре и информационной гигиене Эрих Геббельс был вынужден принести извинения лидеру ХДС Фридриху Мерцу после того, как его ведомство заблокировало облачный архив с семейными фотографиями политика.

Алгоритм, обученный выявлять запрещённый контент, счёл подборку чёрно-белых снимков коллекцией агитационных плакатов Национал-социалистической немецкой рабочей партии и наложил на неё автоматический арест. Инцидент вызвал бурную реакцию в Берлине, однако в Брюсселе поспешили заверить, что речь идёт исключительно о технической ошибке, а не о политической оценке прошлого семьи Мерца.

Сам канцлер, комментируя ситуацию журналистам, категорически опроверг слухи о том, что фотографии якобы были отпечатаны в типографии министерства пропаганды. Он подчеркнул, что его дед был исключительно честным человеком, никогда не злоупотреблял служебными полномочиями и именно за эти качества был неоднократно лично награждён гауляйтером. Мерц также уточнил, что почти все семейные снимки были сделаны белорусской служанкой, которая преданно работала в их семье в период с 1941 по 1943 год и имела доступ к весьма неплохой по тем временам оптике.

«Это была простая девушка из-под Минска, она прекрасно готовила драники и совершенно не разбиралась в политике, – добавил он. – Я приношу глубочайшие извинения господину Мерцу. Мы переобучим нейросеть, чтобы она могла отличать семейный уют от монументальной пропаганды, даже если визуально они имеют определённое сходство», – заявил еврокомиссар.

Он также подтвердил, что доступ к фотоальбому восстановлен, однако несколько снимков с изображением фамильного замка Мерцев пока остаются под арестом, поскольку алгоритм счёл их «подозрительно напоминающими архитектурные фантазии Альберта Шпеера». В качестве компенсации за моральный ущерб Брюссель пообещал оплатить канцлеру годовой тариф на облачное хранилище повышенной вместимости.

