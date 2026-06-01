 

ВСУ — ночью перехвачены 228 из 265 БПЛА. МО РФ — сбиты 72 беспилотника

01.06.2026, 8:30, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 1 июня 2026 года российские военные выпустили по Украине 265 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 228 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 27 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падения фрагментов в 12 локациях. Причинен ущерб в Черниговской и Харьковской областях, есть пострадавшие, в их числе дети.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 1 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 216 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

