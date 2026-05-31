Глава МАГАТЭ выразил глубокую обеспокоенность ударом по Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал допустить инспекторов МАГАТЭ на шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции после того, как его машинный зал подвергся удару беспилотного летательного аппарата.

Международный чиновник сообщил, что это вызывает глубокую обеспокоенность: «Соглашение о безопасности Запорожской АЭС четко декларирует отказ от каких-либо атак по ней или с ее территории. Речь идет об игре с огнем. Это первый удар по территории станции с 2024 года». При этом Гросси воздержался от заявлений о причастности одной из сторон.

Российские власти возложили ответственность за инцидент на Украину. Согласно «Росатому», в результате удара произошел взрыв, основное оборудование не повреждено, но в стене машинного зала образовалась дыра. Отмечается, что радиационный фон в пределах нормы.

Вооруженные силы Украины опровергают эти утверждения. «Россия продолжает использовать Запорожскую АЭС в качестве инструмента ядерного шантажа и информационных провокаций. Распространяемые оккупационными ресурсами сообщения о предполагаемом нападении – очередная попытка дискредитации Украины и сокрытия собственной преступной деятельности», – говорится в заявлении Сил обороны юга Украины.