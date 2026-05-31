Опрос в Армении предрекает Пашиняну решительную победу над пророссийской оппозицей

В Армении опубликованы результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Breavis в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 7 июня. В опросе, проведенном 5-11 мая, участвовал 1551 респондент.

Согласно этим данным, партия «Гражданский договор», возглавляемая взявшим курс на сближение с Европейским Союзом и США премьер-министром Николом Пашиняном, пользуется поддержкой. У ближайшего преследователя – альянса «Сильная Армения», выступающего за сближение в Россией, всего 12% голосов.

Отметим, что РФ продолжает усиливать давление на Армению. Президент РФ Владимир Путин на саммите в Астане провел параллель между событиями в Армении и Украине. «Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС», – заявил он. Российский посол был отозван из Еревана на консультации.