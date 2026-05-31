Зохран Мамдани бойкотирует нью-йоркский парад в честь Дня Израиля

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что не примет участие в ежегодном параде в честь Дня Израиля, который состоится 31 мая на Пятой авеню. Он стал первым градоначальником за 62-летнюю историю парада, который бойкотирует мероприятие, ставшее одним из главных для еврейской общины крупнейшего города США.

«Несмотря на то, что меня не будет, моя администрация несколько недель работает над тем, чтобы обеспечить безопасность участников парада. Я серьезно отношусь к своей ответственности обеспечить безопасности и благополучия каждого горожанина на каждом мероприятии», – сообщил он.

В параде солидарности с Израилем традиционно принимают участие десятки тысяч человек, включая городской руководство, возглавляемое мэром. «Еще во время предвыборной кампании я говорил, что не пойду на этот парад, и я четко обозначил свою позицию в отношении израильского правительства», – заявил мэр-антисионист.

Тема парада – «Гордый американец, гордый сионист». Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш, еврейка, назначенная на должность предшественником Мамдани Эриком Адамсом, сообщила, что для нее станет большой честью участвовать в параде – и сделала это на иврите. Она также рассказала, что с учетом роста антисемитизма в мире, будут приняты чрезвычайные меры безопасности.

Мамдани занимает резко антиизраильскую позицию, которую многие критики называют антисемитской. В прошлом он выступал за введение санкций против еврейского государства. Мэр обвинял Израиль в апартеиде, а действия ЦАХАЛа в Газе называл геноцидом. В то же время он осудил нападение ХАМАСа 7 октября 2023 года.