Трамп о решении иранской проблемы — «Я никуда не тороплюсь»

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон близок к «очень хорошему соглашению» с Ираном, однако готов возобновить военные действия, если сделка не будет заключена. «Я думаю, мы заключим отличную сделку или покончим с этим военным путем», – заявил Трамп в интервью Ларе Трамп, жене его сына Эрика.

По словам президента США, он предпочел бы достичь соглашения с Тегераном, но не намерен торопиться. «Я никуда не тороплюсь. Я бы хотел сказать, что тороплюсь, потому что цены на бензин упадут, но если поторопиться, не удастся заключить хорошую сделку», – заявил он. Трамп добавил, что США «медленно, но верно» получают то, что им нужно, а если этого не произойдет, «закончил бы это другим методом».

В том же интервью Трамп заявил, что Иран якобы согласился отказаться не только от разработки, но и от любого приобретения ядерного оружия. По его словам, изначально иранская сторона говорила лишь о том, что не будет разрабатывать ядерное оружие, однако после вопроса о возможности его покупки формулировка была расширена. «Теперь там сказано: мы не будем ни разрабатывать, ни каким-либо образом приобретать военное оружие. Это большая разница», – заявил президент США.

The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц сообщает, что Трамп ужесточил условия возможной сделки о прекращении войны с Ираном и направил новые предложения Тегерану. Какие именно дополнительные требования были включены в обновленный вариант, неизвестно. По сведениям издания, ранее Трамп выражал недовольство идеей размораживания части иранских активов.

Один из собеседников NYT предположил, что более жесткая версия предложения может быть попыткой усилить давление на Тегеран и заставить его быстрее согласиться на прежний, более мягкий вариант сделки.