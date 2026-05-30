Запах свежескошенной травы – наследие 100 миллионов лет химической войны

Ученые из Национального университета Тайваня частично раскрыли одну из загадок хемосигнализации – почему скошенная трава источает такой сильный и приятный, но только для человека, запах? Оказалось, что это «эхо» химической войны, которая длится уже более 100 млн лет. Она развернулась в меловом периоде, как полагают ученые, с появлением цветковых растений. Растения и насекомые все это время сражаются друг с другом на невидимом, но очень ароматном фронте.

При механическом повреждении трава выделяет сложные летучие вещества. Например, Z-3-гексеналь источает свежий листовой аромат, а E-2-гексеналь добавляет более резкий запах. Фермент гексеналь-изомераза регулирует этот процесс, может усиливать его и даже превращать одно соединение в другое. Это позволяет траве подавать «сигналы бедствия», которые улавливают самые разные живые существа – для них эти сигналы и предназначены.

Поскольку растения не могут просто уйти от источника опасности, им пришлось развить сложный механизм влияния на окружающую среду с помощью хемосигнализации. Запах скошенной травы привлекает хищных насекомых и других существ, которые питаются травоядными насекомыми – это не позволяет последним вольготно пировать, так как их самих могут съесть в процессе. Еще летучие соединения подавляют патогены, что позволяет поврежденной траве быстрее восстанавливаться. И наверняка есть другие факторы – изучение этого направления только разворачивается и считается одной из самых сложных задач в биохимии.Источник — National Taiwan University