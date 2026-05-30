 

«Мой пример – для вас наука»: Виктор Янукович написал открытое письмо Николу Пашиняну

30.05.2026, 9:18, Разное
Последний легитимный президент Украины Виктор Янукович опубликовал в «Российской газете» открытое письмо к действующему пример-министру Армении Николу Пашиняну с призывом отказаться от сотрудничества с ЕС.

 «Никол, мой пример – для вас наука. Лидеры ЕС меня обманули, потом организовали переворот и сделали Украину своей колонией, а украинцев превратили в крепостных. Одумайтесь, пока не поздно», – пишет Янукович.

Также бывший украинский лидер предложил Пашиняну свою помощь в организации переговоров с Россией и «проведении агитационно-пропагандистских мероприятий, посвящённых информированию граждан Армении о незавидных перспективах евроинтеграции».

«Я готов проводить лекции, общаться с людьми, чтобы никаких иллюзий по поводу так называемого евровыбора у армян не было. Дайте знать, если нужен, готов прибыть в Ереван в течение суток. В крайнем случае у меня есть дача под Ростовом, если не получится убедить армян, можно временно пожить там», – завершил своё письмо Янукович.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

