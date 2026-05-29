 

«Это по-твоему еда? Это помои»: глава Госкоммолодёжи раскритиковал школьников на кулинарном конкурсе

29.05.2026, 16:19, Разное
Председатель Госкоммолодёжи Виталий Курдюмов выступил в качестве члена жюри на кулинарном конкурсе для старшеклассников, организованном институтом гастрономии СФУ. Школьники представили широкий ассортимент блюд азиатской, европейской и американской кухонь: роллы, суши, бургеры, том-ям, пиццу, а также несколько авторских позиций, однако Курдюмов раскритиковал их усилия. 

Чиновник осмотрел выставочные столы и первым делом заявил, что «не намерен пробовать стряпню девчонок, потому что мужчины – лучшие повара».

«Это можете отдать собакам за углом. Готовить нормально могут только мужчины, все повара – мужчины. Вот я дома сам себе готовлю, жене доверяю только кашу по утрам варить с сухофруктами», – высказался он.

Курдюмов согласился продегустировать несколько блюд, приготовленных юношами, но по мере дегустации становился всё более раздражённым.

«Это по-твоему еда? Это помои, а не еда. Ты сам это пробовал? Или это мама твоя приготовила, а ты только подал? Ну не мог же ты сам такое безобразие сотворить», – комментировал он.

По итогам пробы Курдюмов заявил, что за всю свою жизнь, включая студенческие годы, он не пробовал настолько отвратительной стряпни.

«У вас что, рецептов нет нормальных? Так ты любую советскую поваренную книгу открой, если своих мозгов нет. Где шашлык? Где селёдка под шубой? Картошечка с маслицем и котлетками? Где оливье, в конце концов? А борщ? А щавелевый суп? Это наша национальная гордость, а суши с роллами – это гастрит, диабет и повышенное давление. По врачам забегаетесь с такой едой. Ещё вспомните, что я вам говорил», – заявил чиновник.

В ходе конкурса один из участников, приготовивший авторский бургер, попросил Курдюмова не только критиковать, но и продемонстрировать собственные кулинарные умения, однако наткнулся на жёсткую отповедь.

«Может тебе ремень мой продемонстрировать? Вроде лоб здоровый, а в башке пусто, как и у всех жертв ЕГЭ. Кнопочки жать научились, крестики в тестах ставить ещё можете и всё, больше ничего не можете. Я в твои годы за взрослыми ходил и на ус наматывал, а не дерзил. Мама с папой тебе не объяснили, когда можно варежку разевать перед старшими?» – возмутился глава Госкоммолодёжи.

Несмотря на резкие высказывания Курдюмова, члены жюри продолжили работу. По итогам конкурсного дня первое место и звание победителя было присуждено Абдуэляну Гаджиеву, который приготовил шаурму по-турецки с фирменным соусом.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

