QJ Motor добавила винглеты на 125-кубовый мотоцикл

QJ Motor готовит обновленную версию своего младшего спортбайка SRK 125 R — модель SRK 125 R1, в некоторых странах известную как RR. Главная деталь новинки бросается в глаза сразу: на обтекателе появились винглеты, как у взрослых трековых спортбайков.

Решение выглядит скорее имиджевым. Одноцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения выдает 15 л.с. при 9500 об/мин, а максимальная скорость чуть превышает 100 км/ч. На таких скоростях аэродинамические элементы, создающие прижимную силу на переднем колесе, вряд ли дадут заметную пользу. Скорее они должны добавить мотоциклу агрессивности и понравиться начинающим райдерам.

В остальном SRK 125 R1/RR остается типичным доступным спортбайком начального класса. У него стальная рама, маятник консольного типа, 33-миллиметровая перевернутая вилка спереди и моноамортизатор сзади. Шины стали немного шире: 110/70 R17 спереди и 140/60 R17 сзади — на 10 мм больше, чем у версии R. Тормоза прежние: по одному диску на каждом колесе и ABS.

Интересно, что новая версия легче базовой: 144 кг против 153 кг. Высота сиденья составляет 787 мм, колесная база — 1359 мм. Ожидается, что от стандартной модели перейдут 5-дюймовый TFT-дисплей, разъемы USB-A и USB-C, а также полностью светодиодная оптика.

Цена пока не объявлена. Базовый SRK 125 R стоит 2999 фунтов, или около 4000 долларов, а версия R1/RR, вероятно, окажется примерно на 500 долларов дороже. Модель, скорее всего, появится в Европе; выход в США маловероятен.

Источник — Motorrad