 

Китайский истребитель J-10CE победил в учебном бою Eurofighter Typhoon

29.05.2026, 15:45, Разное
Как сообщили пакистанские СМИ, во время совместных учений «Зильзал II», состоявшихся в Катаре два года назад, пилотируемые пакистанскими пилотами китайские истребители J-10CE вышли победителями в серии учебных поединков с истребителями Eurofighter Typhoon ВВС Катара.

J-10 был спроектирован авиакорпорацией «Чэнду» в 80-е годы (J-10CE его экспортная версия). Этот одномоторный многоцелевой истребитель несколько десятилетий был основным истребителем ВВС Китая (кстати, до 2020 года он летал на российском двигателе АЛ-31ФН). Его визави Eurofighter Typhoon — совместное детище Великобритании, Германии, Италии и Испании создавался для европейских ВВС.

По оценке американского издания Military Watch, Китай сумел за последние годы достичь больших успехов в области авиационных технологий, что позволило ему создавать истребители 4-го поколения, нечем не уступающие современным европейским моделям.

Подтверждением тому — результаты учебных воздушных поединков в Катаре и интерес к J-10CE со стороны некоторых государств Юго-Восточной и Центральной Азии и Ближнего Востока. Пока его единственным покупателем остается Пакистан. В мае 2025 года состоялось боевое крещение J-10CE, когда в ходе короткого конфликта между Индией и Пакистаном пакистанские летчики сбили французский истребитель Rafale индийских ВВС.Источник &#8212 South China Morning Post

