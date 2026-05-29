 

Путин заявил, что дрон, попавший в жилой дом в Румынии, «мог быть украинским»

29.05.2026, 19:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дрон, попавший в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац в ночь на 29 мая, мог быть украинским.

По его словам, в прошлом «дроны Украины залетали в Финляндию, Польшу, страны Балтии». И в случае с Румынией, считает он, могло быть точно так же.

«Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – заявил Путин журналистам

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.05 / В России критически выросло число ИИнвалидов – людей, которые не способны принимать простейшие решения без подсказок чат-ботов

29.05 / Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

29.05 / «Это по-твоему еда? Это помои»: глава Госкоммолодёжи раскритиковал школьников на кулинарном конкурсе

29.05 / Иммунные клетки в печени помогли голубям не заблудиться в пасмурную погоду

29.05 / Китайский истребитель J-10CE победил в учебном бою Eurofighter Typhoon

29.05 / QJ Motor добавила винглеты на 125-кубовый мотоцикл

29.05 / В Великобритании гражданину Греции предъявлено обвинение в помощи иранской спецслужбе

29.05 / Черные дыры могли оказаться источником «призрачного» нейтрино

29.05 / Пошлину за выход из российского гражданства увеличат до миллиона рублей

29.05 / В 2010 году внешнее ядро Земли начало крутиться в обратную сторону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике