 

В 2010 году внешнее ядро Земли начало крутиться в обратную сторону

29.05.2026, 13:15, Разное
  Поддержать в Patreon

В 2010 году в глубинах Тихого океана, неподалеку от экватора, внешнее ядро Земли поменяло направление своего вращения: теперь оно движется на восток, тогда как раньше двигалось на запад. Движение материалов ядра отвечает за генерацию магнитного поля планеты, простирающегося на десятки тысяч километров в космос. Исследование, базирующееся на наземных наблюдениях и информации со спутников, показало, что в 2010 году на глубине более 2200 километров под корой Земли образовался загадочный разлом, который сейчас вновь ослабевает. Полученные результаты указывают на события в самом сердце планеты, давая важнейшие сведения о бурлящих там процессах.

Модели показывают, что жидкое внешнее ядро Земли имеет слабое западное течение, вызванное крупной нецентральной циркуляцией материала. Считалось, что область под Тихим океаном относительно не подвержена влиянию этого круговорота. Однако исследования волн, идущих от ядра к поверхности, показали, что регион больше не движется на запад, а стремительно смещается на восток. Группа под началом Ф. Д. Мадсена из Университета Эдинбурга применила три метода моделирования и использовала геомагнитные данные за несколько десятков лет для создания детальной хронологии движений ядра.

Разложив описание на фундаментальные составляющие, ученые создали модель, предсказывающую несбалансированное влияние вращения и других сил на колебания ядра. Согласно модели, переворот произошел примерно в 2010 году, а с 2020 года начал постепенно ослабевать. Исследователи предполагают, что разворот может быть следствием тектонических событий в недрах планеты: сейсмические сигналы указали на изменения в циклах и формирование магнитных волн на внешней части ядра.

Исследователи считают, что разворот, будет, по историческим меркам, кратковременным, но раскачивающийся маятник турбулентности говорит, что это не последний случай резких изменений. Понимание этих процессов поможет прогнозировать хаос в работе магнитного щита Земли. Однако для определения того, как будет меняться движение ядра, необходимы дальнейшие наблюдения.Источник &#8212 European Space Agency

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.05 / Черные дыры могли оказаться источником «призрачного» нейтрино

29.05 / Пошлину за выход из российского гражданства увеличат до миллиона рублей

29.05 / Как выбрать солнцезащитные очки и не испортить зрение

29.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1556-й день войны

29.05 / Отрезанные ножки морского огурца три года прожили как самостоятельные организмы

29.05 / Кофе придал энергии в ущерб ночному восстановлению

29.05 / Ракета-носитель «Амур» перейдет к летным испытаниям в 2031 году

29.05 / Физик допустил существование черных дыр без сингулярности

29.05 / Из-за нехватки самокатов в Москве самокатчиков обязали ездить по двое

29.05 / Власти Франции намерены расследовать дело о насилии в отношении участников «флотилии Сумуда»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике