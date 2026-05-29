В 2010 году внешнее ядро Земли начало крутиться в обратную сторону

В 2010 году в глубинах Тихого океана, неподалеку от экватора, внешнее ядро Земли поменяло направление своего вращения: теперь оно движется на восток, тогда как раньше двигалось на запад. Движение материалов ядра отвечает за генерацию магнитного поля планеты, простирающегося на десятки тысяч километров в космос. Исследование, базирующееся на наземных наблюдениях и информации со спутников, показало, что в 2010 году на глубине более 2200 километров под корой Земли образовался загадочный разлом, который сейчас вновь ослабевает. Полученные результаты указывают на события в самом сердце планеты, давая важнейшие сведения о бурлящих там процессах.

Модели показывают, что жидкое внешнее ядро Земли имеет слабое западное течение, вызванное крупной нецентральной циркуляцией материала. Считалось, что область под Тихим океаном относительно не подвержена влиянию этого круговорота. Однако исследования волн, идущих от ядра к поверхности, показали, что регион больше не движется на запад, а стремительно смещается на восток. Группа под началом Ф. Д. Мадсена из Университета Эдинбурга применила три метода моделирования и использовала геомагнитные данные за несколько десятков лет для создания детальной хронологии движений ядра.

Разложив описание на фундаментальные составляющие, ученые создали модель, предсказывающую несбалансированное влияние вращения и других сил на колебания ядра. Согласно модели, переворот произошел примерно в 2010 году, а с 2020 года начал постепенно ослабевать. Исследователи предполагают, что разворот может быть следствием тектонических событий в недрах планеты: сейсмические сигналы указали на изменения в циклах и формирование магнитных волн на внешней части ядра.

Исследователи считают, что разворот, будет, по историческим меркам, кратковременным, но раскачивающийся маятник турбулентности говорит, что это не последний случай резких изменений. Понимание этих процессов поможет прогнозировать хаос в работе магнитного щита Земли. Однако для определения того, как будет меняться движение ядра, необходимы дальнейшие наблюдения.Источник — European Space Agency