 

Пошлину за выход из российского гражданства увеличат до миллиона рублей

29.05.2026, 13:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале обновленный прейскурант на платные услуги, которые оказываются гражданам в российских посольствах и консульствах.

Согласно документу, с 1 июня 2026 года пошлина за выход из гражданства Российской Федерации увеличивается в 238 раз – с 4200 рублей до миллиона.

«Люди, которые решили порвать все связи с нашей прекрасной страной, должны платить. Все собранные средства пойдут на создание центров изучения русского языка в дружественных странах», – написала Захарова. 

По расчётам «Ведомостей», благодаря повышению пошлины бюджет получит дополнительно не менее 2 миллиардов рублей уже в этом году, что позволит открыть «Русские дома» в Конго, Аргентине, на Кубе и Мадагаскаре.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.05 / Черные дыры могли оказаться источником «призрачного» нейтрино

29.05 / В 2010 году внешнее ядро Земли начало крутиться в обратную сторону

29.05 / Как выбрать солнцезащитные очки и не испортить зрение

29.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1556-й день войны

29.05 / Отрезанные ножки морского огурца три года прожили как самостоятельные организмы

29.05 / Кофе придал энергии в ущерб ночному восстановлению

29.05 / Ракета-носитель «Амур» перейдет к летным испытаниям в 2031 году

29.05 / Физик допустил существование черных дыр без сингулярности

29.05 / Из-за нехватки самокатов в Москве самокатчиков обязали ездить по двое

29.05 / Власти Франции намерены расследовать дело о насилии в отношении участников «флотилии Сумуда»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике