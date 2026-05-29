Пошлину за выход из российского гражданства увеличат до миллиона рублей

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале обновленный прейскурант на платные услуги, которые оказываются гражданам в российских посольствах и консульствах.

Согласно документу, с 1 июня 2026 года пошлина за выход из гражданства Российской Федерации увеличивается в 238 раз – с 4200 рублей до миллиона.

«Люди, которые решили порвать все связи с нашей прекрасной страной, должны платить. Все собранные средства пойдут на создание центров изучения русского языка в дружественных странах», – написала Захарова.

По расчётам «Ведомостей», благодаря повышению пошлины бюджет получит дополнительно не менее 2 миллиардов рублей уже в этом году, что позволит открыть «Русские дома» в Конго, Аргентине, на Кубе и Мадагаскаре.

—