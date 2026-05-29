В Великобритании гражданину Греции предъявлено обвинение в помощи иранской спецслужбе

По данным контртеррористической полиции, 46-летний Иоаннис Айдинидис, постоянно проживающий в Мюнхене (Германия), был арестован и обвинен в соответствии с законом Великобритании о национальной безопасности. Сегодня Айдинидис должен предстать перед Магистратским судом Вестминстера.

Полиция заявляет, что обвинения связаны с преследованием работающего в Великобритании журналиста телеканала Iran International, критикующего иранское правительство.