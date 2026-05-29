 

В России критически выросло число ИИнвалидов – людей, которые не способны принимать простейшие решения без подсказок чат-ботов

29.05.2026, 18:19, Разное
Социологи и врачи заявили, что в России насчитывается уже около миллиона «ИИнвалидов» – так называют людей, которые утратили способность принимать простейшие решения и совершать элементарные действия без подсказок со стороны чат-ботов. Ещё год назад их было до 400-500 тысяч, а в 2023 году Россия вообще считалась одной из наиболее здоровых в этом контексте стран.

Симптомы «ИИнвалидности» как правило развиваются незаметно для самого больного и окружающих. Даже через год болезни со стороны может показаться, что человек функционирует нормально, однако на самом деле даже самым малозначительным его действиям и решениям предшествуют долгие онлайн-консультации. Постепенно падает продуктивность, пациент теряет навыки живого общения и поиска информации, а в конце концов становится совершенно несамостоятельным. Известны особенно тяжёлые случаи, когда больной утрачивал способность попасть ложкой в рот без помощи искусственного интеллекта.

Несмотря на название, такое состояние считается излечимым – для этого необходима долговременная изоляция от интернета в сочетании с восстановительными курсами. В большинстве случаев подходят протоколы реабилитации пациентов с обратимыми патологиями мозга, иногда требуется параллельный приём ноотропных препаратов. Главной проблемой в настоящий момент считается отсутствие у «ИИнвалидности» кода МКБ – это мешает централизованно выявлять и спасать больных.

«В Великобритании, например, уже известны летальные случаи – жертвы болезни деградировали до такой степени, что прекращали работать, выходить из дома… Им в конце концов отключали интернет, а без подсказок ИИ они не могли уже есть, пить. Кто-то даже забыл, как дышать, – говорит профессор психиатрии Николай Пименов. – При этом не все, конечно, кто разговаривает с искусственным интеллектом, автоматически больны – некоторые, знаете ли, и с лошадкой могут поговорить, с кошечкой, с цветком даже, кто-то вот с языковой моделью разговаривает. Это может быть вполне безобидная причуда, а может быть и веский повод установить наблюдение за человеком».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

