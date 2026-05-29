Зеленский — по информации разведки, РФ готовит новый массированный удар

Украинская разведка получила информацию о том, что РФ готовит новый массированный удар, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 29 мая.

«Пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги – берегите свою жизнь. Наши оперативные службы готовы, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать круглосуточно, как и всегда», – заявил президент Украины.

Заявление Зеленского прозвучало через два дня после того, как РФ направила США сообщение о необходимости эвакуации граждан и дипломатов из Киева в связи с планами армии РФ атаковать «центры принятия решений».