 

Зеленский — по информации разведки, РФ готовит новый массированный удар

29.05.2026, 22:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Украинская разведка получила информацию о том, что РФ готовит новый массированный удар, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 29 мая.

«Пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги – берегите свою жизнь. Наши оперативные службы готовы, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать круглосуточно, как и всегда», – заявил президент Украины.

Заявление Зеленского прозвучало через два дня после того, как РФ направила США сообщение о необходимости эвакуации граждан и дипломатов из Киева в связи с планами армии РФ атаковать «центры принятия решений».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.05 / Путин заявил, что дрон, попавший в жилой дом в Румынии, «мог быть украинским»

29.05 / В России критически выросло число ИИнвалидов – людей, которые не способны принимать простейшие решения без подсказок чат-ботов

29.05 / Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

29.05 / «Это по-твоему еда? Это помои»: глава Госкоммолодёжи раскритиковал школьников на кулинарном конкурсе

29.05 / Иммунные клетки в печени помогли голубям не заблудиться в пасмурную погоду

29.05 / Китайский истребитель J-10CE победил в учебном бою Eurofighter Typhoon

29.05 / QJ Motor добавила винглеты на 125-кубовый мотоцикл

29.05 / В Великобритании гражданину Греции предъявлено обвинение в помощи иранской спецслужбе

29.05 / Черные дыры могли оказаться источником «призрачного» нейтрино

29.05 / Пошлину за выход из российского гражданства увеличат до миллиона рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике