 

Задержан агент иммиграционной полиции США, ранивший человека и сбежавший

30.05.2026, 8:00, Разное
Агент иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Кристиан Кастро, который ранил мигранта Альфредо Альхорну в Миннеаполисе и скрылся от властей, задержан в Техасе.

По данным окружной прокуратуры, еще до инцидента со стрельбой Кастро были предъявлены обвинения по четырем пунктам в нападении второй степени, а теперь ему также вменяется дача ложных показаний полиции, поскольку он солгал об обстоятельствах стрельбы.

