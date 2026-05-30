Задержан агент иммиграционной полиции США, ранивший человека и сбежавший

Агент иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Кристиан Кастро, который ранил мигранта Альфредо Альхорну в Миннеаполисе и скрылся от властей, задержан в Техасе.

По данным окружной прокуратуры, еще до инцидента со стрельбой Кастро были предъявлены обвинения по четырем пунктам в нападении второй степени, а теперь ему также вменяется дача ложных показаний полиции, поскольку он солгал об обстоятельствах стрельбы.