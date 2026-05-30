 

Обнаружен новый вид ископаемых птиц с чрезвычайно длинными хвостовыми перьями

30.05.2026, 7:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Энанциорнисовые — самая многочисленная и разнообразная группа ископаемых птиц мелового периода. Они жили 130-120 миллионов лет назад и населяли все континенты, кроме Антарктиды. Известно более 100 родов энанциорнисовых, все они внешне были очень похожи на современных птиц, однако в большинстве случаев не имели привычных сегодня веерообразных хвостов с рулевыми перьями. В области хвоста у них росли либо обычные перья, либо пары удлиненных декоративных перьев с широким стержнем.

Новый вид энанциорнисовых назвали Plumadraco bankoorum, что в переводе с латинского языка означает «пернатый дракон Банко». Это имя дали виду в честь американских орнитологов Уинстона и Пола Банко. По размеру пернатый дракон напоминал современных воробьев или дроздов — весил около 115 граммов, а тело было покрыто короткими перьями и достигало примерно 15 сантиметров в длину.

Интересная особенность нового вида — самые длинные из когда-либо описанных у ископаемых птиц хвостовые перья, расширяющиеся книзу наподобие ракеток. Эти перья не выполняли аэродинамических функций и могли служить для брачных демонстраций.

Пол ископаемого животного определить сложно, поскольку мягкие ткани половых органов сохраняются редко. Однако длина хвостовых перьев Plumadraco bankoorum указала на то, что окаменелые останки, вероятно, принадлежали самцу. Жесткие шипы в центре хвостовых перьев и их форма «ракеток» позволили предположить, что самцы поднимали хвостовые перья, а их кончики двигались вперед и назад.

Подобные особенности встречаются и у современных лесных птиц, которым хвостовые перья служат для привлечения внимания сородичей, особенно в лесистой местности, где нужно выделяться на фоне растительности. Из этого следует, что древние птицы могли также издавать заметные сигналы для внутривидовой коммуникации или брачных игр.

Команда ученых провела анализ элементного состава окаменелости и пришла к выводу, что перья «дракона», вероятно, были темно-коричневыми или черными, а их концы могли переливаться синим цветом.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.05 / Задержан агент иммиграционной полиции США, ранивший человека и сбежавший

30.05 / Врач Дональда Трампа заявил, что президент США «полностью здоров»

30.05 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1557-й день войны

29.05 / Зеленский — по информации разведки, РФ готовит новый массированный удар

29.05 / Путин заявил, что дрон, попавший в жилой дом в Румынии, «мог быть украинским»

29.05 / В России критически выросло число ИИнвалидов – людей, которые не способны принимать простейшие решения без подсказок чат-ботов

29.05 / Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

29.05 / «Это по-твоему еда? Это помои»: глава Госкоммолодёжи раскритиковал школьников на кулинарном конкурсе

29.05 / Иммунные клетки в печени помогли голубям не заблудиться в пасмурную погоду

29.05 / Китайский истребитель J-10CE победил в учебном бою Eurofighter Typhoon

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике