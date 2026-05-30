Врач Дональда Трампа заявил, что президент США «полностью здоров» и «полностью годен» к выполнению своих обязанностей по результатам медицинского осмотра, прошедшего во вторник в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

В отчете доктора Шона Барбабеллы говорится, что Трамп прошел компьютерную томографию и исследования сердца, а также скрининг на онкологические заболевания и другие профилактические обследования, которые провели 22 специалиста.

Сам 79-летний Трамп после трехчасового визита к врачам заявил, что все показатели оказались «ИДЕАЛЬНЫМИ».

Вес президента США составил 238 фунтов (108 килограммов), что на 14 фунтов (6 кг) больше по сравнению с медицинским осмотром в апреле 2025 года. Врачи дали ему рекомендации по поводу диеты, физической активности и снижения веса, однако пришли к выводу, что его «когнитивные и физические показатели превосходны».

При росте 6 футов 3 дюйма (1,9 метра) индекс массы тела Трампа составляет 29,7. Индекс от 30 единиц считается медиками признаком ожирения.

В отчете также зафиксированы синяки на руках Трампа, что объясняется «незначительным раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий» и названо «распространенным и доброкачественным побочным эффектом терапии аспирином». В числе рекомендаций был переход на низкие дозы аспирина.

В прошлом году Белый дом сообщал, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность – довольно распространенное среди пожилых людей заболевание, вызывающее застой крови в ногах. В отчете о его последнем обследовании отмечается «небольшой отек голеней», однако подчеркивается, что наблюдается «улучшение по сравнению с прошлым годом».

Его врач заявил об отсутствии каких-либо отклонений от нормы, отметив, что Трамп продемонстрировал отличные показатели сердечно-сосудистой, легочной и неврологической систем, а также общее крепкое здоровье.

Трампа снова обследовали по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (MoCA), которая используется для выявления деменции и когнитивных нарушений. Врачи президента сообщили, что он набрал 30 баллов из 30 возможных – столько же, сколько регистрировалось в прошлом году и в 2018 году.