 

95% ведущих программистов Microsoft после отключения подписки на нейросети не смогли самостоятельно вычислить квадратный корень

30.05.2026, 13:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Внутреннее расследование Microsoft выявило катастрофическое падение базовых когнитивных навыков у сотрудников, лишённых доступа к инструментам искусственного интеллекта. Согласно отчёту, опубликованному в корпоративном блоге, подавляющее большинство разработчиков компании оказались не в состоянии выполнить математическую операцию уровня пятого класса общеобразовательной школы без помощи Copilot.

Эксперимент, проведённый отделом кадров в рамках программы «Обратная цифровизация», заключался в том, что программистам выдали листы бумаги и карандаши, после чего предложили извлечь квадратный корень из ста. По свидетельствам участников, 40% испытуемых попытались найти на листе кнопку «Enter», ещё 25% написали в углу страницы «sqrt(100)» и молча ждали автодополнения. Оставшиеся 30% сумели догадаться, что ответ равен десяти, однако только после того, как один из уборщиков офиса, бывший учитель математики из Нигерии, подсказал им правильное направление мыслей. Комиссия особо отметила ведущего архитектора облачных сервисов, который на вопрос о квадратном корне ответил: «Это зависит от региона развёртывания и настроек масштабирования».

«Мы предвидели некоторую деградацию навыков устного счёта, но не до такой степени, – признался руководитель исследовательской группы. – Когда старший инженер с пятнадцатилетним стажем начинает тыкать пальцем в бумагу, ожидая, что откроется калькулятор, это заставляет задуматься. В качестве срочной меры мы вводим обязательные курсы таблицы умножения для всех сотрудников уровня Senior и выше».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.05 / Аэропорт Мюнхена прервал свою работу из-за беспилотников

30.05 / Запах свежескошенной травы – наследие 100 миллионов лет химической войны

30.05 / Биологи в реальном времени увидели, как стареют стволовые клетки кожи

30.05 / Российская империя вышла на первое место в мире по выпуску пальто для лошадей

30.05 / Дорожная авария на востоке Афганистана, десятки погибших и пострадавших

30.05 / Новый российский танк получит искусственный интеллект и элементы роботизации

30.05 / В Аргентине нашли кости трехметровой «цапли» из мелового периода

30.05 / «Мой пример – для вас наука»: Виктор Янукович написал открытое письмо Николу Пашиняну

30.05 / Задержан агент иммиграционной полиции США, ранивший человека и сбежавший

30.05 / Врач Дональда Трампа заявил, что президент США «полностью здоров»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике