95% ведущих программистов Microsoft после отключения подписки на нейросети не смогли самостоятельно вычислить квадратный корень

Внутреннее расследование Microsoft выявило катастрофическое падение базовых когнитивных навыков у сотрудников, лишённых доступа к инструментам искусственного интеллекта. Согласно отчёту, опубликованному в корпоративном блоге, подавляющее большинство разработчиков компании оказались не в состоянии выполнить математическую операцию уровня пятого класса общеобразовательной школы без помощи Copilot.

Эксперимент, проведённый отделом кадров в рамках программы «Обратная цифровизация», заключался в том, что программистам выдали листы бумаги и карандаши, после чего предложили извлечь квадратный корень из ста. По свидетельствам участников, 40% испытуемых попытались найти на листе кнопку «Enter», ещё 25% написали в углу страницы «sqrt(100)» и молча ждали автодополнения. Оставшиеся 30% сумели догадаться, что ответ равен десяти, однако только после того, как один из уборщиков офиса, бывший учитель математики из Нигерии, подсказал им правильное направление мыслей. Комиссия особо отметила ведущего архитектора облачных сервисов, который на вопрос о квадратном корне ответил: «Это зависит от региона развёртывания и настроек масштабирования».

«Мы предвидели некоторую деградацию навыков устного счёта, но не до такой степени, – признался руководитель исследовательской группы. – Когда старший инженер с пятнадцатилетним стажем начинает тыкать пальцем в бумагу, ожидая, что откроется калькулятор, это заставляет задуматься. В качестве срочной меры мы вводим обязательные курсы таблицы умножения для всех сотрудников уровня Senior и выше».

