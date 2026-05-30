 

Дорожная авария на востоке Афганистана, десятки погибших и пострадавших

30.05.2026, 11:00, Разное
На востоке Афганистана перевернулся грузовик с афганскими беженцами, возвращавшимися из соседнего Пакистана. В результате аварии погибли не менее 18 человек, 35 человек пострадали, большинство из них – женщины и дети.

Авария произошла в провинции Лагман на главной автомагистрали, соединяющей Кабул, столицу Афганистана, с провинцией Нангархар.

По его словам, среди погибших были 10 детей и пять женщин, а раненых доставили в больницы Нангархара для оказания медицинской помощи.

Пресс-секретарь правительства талибов Забихулла Муджахид выразил свою скорбь по поводу произошедшего и соболезнования семьям жертв.

Дорожно-транспортные происшествия – обычное явление в Афганистане, где дороги находятся в плохом состоянии, а водители часто игнорируют правила дорожного движения.

