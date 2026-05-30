Российская империя вышла на первое место в мире по выпуску пальто для лошадей

По итогам первого квартала текущего года Российская империя оседлала первое место в мире по выпуску утеплённых пальто для лошадей, оттеснив на вторую позицию многовекового лидера – Монголию, а на третью – Китай с его дешёвым синтепоном.

За первые три месяца на 47 конных заводах империи сшили 2,8 леодра* единиц специализированной верхней одежды для парнокопытных. Это на 347% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда Россия производила лишь ватные попоны для пони.

«Великий Государь! В прошлом году вы дали нам поручение выйти на первое место по пошиву пальто для лошадей. Наняв лучших батраков со всего света, мы исполнили поручение», – с гордостью доложил имперский министр рукоделия и торга, граф Василий Муторов.

Министр заверил, что отныне каждый жеребец, от будённовского до орловского рысака, может щеголять в пальто на натуральном овчинном утеплителе с пуговицами в виде двуглавых орлов.

Пальто доступные и в люксовом варианте с подогревом. Стоимость такой диковинки составит 380 целковых, что позволит приобретать его исключительно представителям знати и оградит от потуг приобрести почётный лот холопов.

* миллион

