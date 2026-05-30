Россияне, купившие второй телефон для национального мессенджера, будут платить налог на роскошь и НДФЛ по ставке 37%

Федеральная налоговая служба и Минцифры выступили с разъяснением, касающимся владельцев двух и более мобильных устройств. Согласно новому порядку, граждане, которые приобрели дополнительный смартфон специально для установки национального мессенджера MAX, будут обязаны уплачивать налог на роскошь, а ставка НДФЛ для них вырастет до 37%.

Чиновники считают, что сам факт обладания вторым телефоном не просто позволяет заподозрить человека в попытках защитить личные данные, но и свидетельствует о «доходах выше среднего». Для выявления нарушителей ФНС получит доступ к реестрам IMEI-кодов и SIM-карт и сможет автоматически доначислять повышенный НДФЛ за срок не более последних трёх лет. Кроме того, в кабинете налогоплательщика появится графа «Количество цифровых личностей», и значение больше единицы будет подсвечиваться красным.

При этом в ведомстве обещают учитывать тот факт, что человек может иметь, к примеру, личное и рабочее устройство – система не сработает при условии, что телефоны работают строго по очереди, и одно из них выключено по выходным и ночью. В случае ошибочного начисления избыточного налога граждане смогут подать жалобу и ФНС будет обязана рассмотреть её в течение 120 рабочих дней и по истечении этого срока ответить мотивированным отказом.

