 

Минпромторг добился от Cisco замены англицизма «файрвол» на русское слово «брандмауэр»

30.05.2026, 16:18, Разное
В ходе сертификации новой линейки техники Cisco министерство промышленности и торговли Российской Федерации добилось замены ряда англицизмов на русские слова в интерфейсах управления и инструкциях. Таким образом ведомство внесло в свой вклад с борьбу с заимствованиями из иностранных языков, которая сейчас ведётся на общенациональном уровне.

Директор IT-департамента Минпромторга Денис Куликов выступил на митапе «От азъ до ять: русификация диджитал-сферы» и заявил, что его ведомство ещё в прошлом году начало работать с иностранными компаниями по этому вопросу.

«С Cisco это не единственный, но очень яркий кейс: зашли в дэшборд роутера, и у всех выражение лица – оу-май-гад. Потому что там ни одного русского слова. Вроде бы русский язык включен, буквы наши, а слова не наши. И мы составили им целый чеклист и добились, чтобы они только русские слова использовали: вместо «коннектор» должно быть «штекер», вместо «файрвол» – «брандмауэр», вместо «аутентификация» – «авторизация», ну и так далее. Они даже в слове «интернет» ошибку сделали – где-то правильно пишут, а где-то – внимание, коллеги – «интранет»! Вот как они смогли так исковеркать, я не понимаю, это трэш просто. Провели с ними работу, они всё пофиксили и только тогда получили сертификацию», – поделился чиновник.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

