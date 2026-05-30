 

Канадец продавал опасные химические вещества людям, искавшим способы уйти из жизни

30.05.2026, 15:00, Разное
60-летний житель Канады Кеннет Лоу признал себя виновным по 14 пунктам обвинения в содействии самоубийству и убийстве второй степени в рамках сделки со следствием, пишет BBC.

По версии следствия, бывший инженер аэрокосмической отрасли создал сеть сайтов, через которые продавал смертельно опасные химические вещества людям, искавшим способы уйти из жизни на специализированных интернет-форумах. Вместе с ядовитыми препаратами Лоу отправлял покупателям подробные инструкции по их применению.

Хотя в канадском суде Лоу признал вину только по 14 эпизодам, касающимся исключительно жертв из провинции Онтарио в возрасте от 16 до 36 лет, международный масштаб его деятельности оказался гораздо шире. Всего правоохранительные органы связывают его онлайн-магазины с более чем 90 смертями в 40 странах мира.

Наибольшее число погибших зафиксировано в Великобритании. Как отмечает BBC, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) идентифицировало как минимум 79 британских граждан, которые приобрели у канадца смертоносные средства.

