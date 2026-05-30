Спальный мешок Graphene-X Tardigrade обеспечит комфорт любителям активного отдыха в любую погоду

Спальная система Graphene-X Tardigrade может стать настоящей находкой для любителей активного отдыха. В ее конструкции используются материалы с графеновой изоляцией и аэрогелем, работающие в сочетании с адаптивной системой терморегуляции.

Система с функцией адаптивной терморегуляции реагирует на изменения окружающей среды и обеспечивает комфорт в условиях низких температур до −30 °C, не требуя дополнительных действий. Наличие нескольких версий — Extreme и Lite — пример оптимизации характеристик под запросы конкретного пользователя.

Graphene-X Tardigrade представлена на Kickstarter и предназначена для сна на открытом воздухе. Изоляция с добавлением графена в спальной системе, по заявлению разработчиков, улучшает соотношение тепла к весу, позволяя снизить массу спального мешка и одновременно повысить его согревающие свойства.

Graphene-X Tardigrade может заинтересовать любителей экстремального туризма, а также представителей аварийно-спасательных служб и военных.

Источник — Kickstarter