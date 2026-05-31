На Иркутском авиазаводе выкатили первый серийный МС-21-310

Фото: ОАК

Первый серийный борт российского самолета МС-21-310 вышел из цеха окончательной сборки Иркутского авиазавода и переведен в летно-испытательное подразделение, где специалисты проверят системы лайнера и проведут испытания, запланированные для серийных машин.

По словам Андрея Сойнова, гендиректора Иркутского авиазавода, предприятие отрабатывает выпуск серийных МС-21-310 по утвержденному плану, который также предполагает увеличение темпов производства до 36 единиц ежегодно. Одновременно проводятся сертификационные испытания самолета.

МС-21-310 — новейший среднемагистральный лайнер, разработанный ПАО «Яковлев» и призванный заменить устаревшие отечественные Ту-154/204, а на российских линиях — европейские Airbus A320 и американские Boeing 737. Самолет может перевозить до 211 пассажиров; максимальная дальность полета в двуклассной компоновке на 175 пассажиров составляет 3830 км.

Ключевыми особенностями нового МС-21-310 стали двигатели ПД-14 — первые полностью российские турбовентиляторные двигатели для гражданской авиации, созданные в современной России, а также широкое применение композитов: их доля в конструкции лайнера превышает 30 %.Источник — ОАК