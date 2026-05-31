Инцидент в гей-спа в Барселоне — евреек выгнали из-за звезды Давида. Реакция МИД Израиля

МИД Израиля осудил инцидент в гей-спа Sauna Thermas в Барселоне, где, по утверждению двух еврейских посетительниц, их выгнали после того, как сотрудница увидела у одной из них кулон со звездой Давида. В израильском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее «антисемитской атакой».

Как сообщают зарубежные СМИ, речь идет о двух американках еврейского происхождения, проживающих в Барселоне. По их словам, после того как сотрудница заметила еврейский символ, им стали задавать вопросы о том, являются ли они «сионистками», а затем потребовали покинуть заведение.

На опубликованном в соцсетях видео слышно, как сотрудница заявляет, что вопрос заключается не в том, являются ли посетительницы еврейками, а в том, поддерживают ли они сионизм. В ходе конфликта также звучали лозунги в поддержку Палестины и обвинения в «геноциде».

МИД Израиля заявил, что требование от евреев дистанцироваться от сионизма как условие допуска в общественное место является проявлением антисемитизма. Еврейская община Барселоны также осудила инцидент и призвала полицию и муниципальные органы, отвечающие за борьбу с дискриминацией и преступлениями ненависти, немедленно вмешаться.

По сообщениям СМИ, пострадавшие подали заявление в полицию.

Another antisemitic attack in Spain. Let’s be clear: targeting Jews because of Jewish symbols — and demanding they distance themselves from Zionism to be accepted — is blatant antisemitism. Jewish identity and Zionism are inseparable. Authorities must act decisively. pic.twitter.com/MeoQJuOw4G

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 30, 2026