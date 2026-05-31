 

Погром вместо праздника — сотни задержанных в Париже после победы ПСЖ

31.05.2026, 8:30, Разное
  Поддержать в Patreon

По меньшей мере 416 человек были задержаны во Франции за участие в беспорядках, начавшихся после победы ПСЖ над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги Чемпионов. Парижский клуб победил в серии послематчевых пенальти.

Французские власти ожидали беспорядков при любом исходе. Министерство внутренних дел сообщило, что на обеспечение порядка было направлено более 22000 полицейских, около 8000 из них – в Париже. Несколько станций метро были закрыты, движение наземного общественного транспорта прекратилось.

Столкновения начались рядом с домашним стадионом ПСЖ – Parc des Princes, где за трансляцией проходившего в Будапеште матча наблюдали 50000 человек. Вскоре они распространились на самый центр Парижа: площадь Трокадеро, Елисейские поля. Полицейских начали обстреливать файерами и фейерверками. В ответ были применены средства для разгона демонстраций.

Семь стражей порядка получили ранения. Были госпитализированы две девушки – одна упала в Сену, вторая получила удар ножом. Болельщики блокировали дороги, жгли мусорные баки. Сожжено несколько автомобилей и автобусная остановка, два магазина были разгромлены.

«Только во Франции победа футбольного клуба вызывает беспорядки. Только во Франции люди запираются в домах, чтобы не стать жертвой насилия», – написала лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Отметим, что беспорядками ознаменовалась и прошлогодняя победа ПСЖ в самом престижном европейском турнире. Тогда было задержано около 500 человек, двое, среди них 17-летний юноша, погибли.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.05 / На Иркутском авиазаводе выкатили первый серийный МС-21-310

31.05 / Исследование массового захоронения показало, чем болели дети в Европе 5 тысяч лет назад

31.05 / ВСУ — ночью перехвачены 212 из 229 БПЛА. МО РФ — сбиты 216 беспилотников

31.05 / Инцидент в гей-спа в Барселоне — евреек выгнали из-за звезды Давида. Реакция МИД Израиля

31.05 / Трамп о решении иранской проблемы — «Я никуда не тороплюсь»

30.05 / Россияне, купившие второй телефон для национального мессенджера, будут платить налог на роскошь и НДФЛ по ставке 37%

30.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1557-й день войны

30.05 / Минпромторг добился от Cisco замены англицизма «файрвол» на русское слово «брандмауэр»

30.05 / Спальный мешок Graphene-X Tardigrade обеспечит комфорт любителям активного отдыха в любую погоду

30.05 / Канадец продавал опасные химические вещества людям, искавшим способы уйти из жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике