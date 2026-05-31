 

ВСУ — ночью перехвачены 212 из 229 БПЛА. МО РФ — сбиты 216 беспилотников

31.05.2026, 8:00, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 31 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 229 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 212 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падения фрагментов в 5 локациях. Причинен ущерб в Черниговской и Сумской областях, есть погибший и пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 31 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 216 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

