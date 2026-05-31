 

Срок обязательной отработки студентов-программистов в госсекторе могут увеличить с 3 до 5 лет

31.05.2026, 9:19, Разное
В Государственной думе рассматривается законопроект, предлагающий увеличить срок обязательной отработки выпускников IT-специальностей в государственных структурах с трёх до пяти лет. Авторы инициативы поясняют, что прежний срок показал себя недостаточным для полноценного «погашения долга перед Родиной за бесплатное образование».

В пояснительной записке к документу подчёркивается, что пятилетний цикл – это минимальное время, необходимое для перевоспитания айтишника в духе суверенного кодинга и отвращения его от гугления в обход отечественных поисковиков. Первые два года молодой специалист будет заниматься исключительно импортозамещением ОС Windows на базе Linux-систем, после чего его допустят к работе над более ответственными проектами, такими как компилятор церковно-славянского языка и суверенный мессенджер MAX. Эксперты профильного комитета также настаивают, что ускоренная амортизация программистов в госсекторе крайне выгодна экономике, так как позволяет не думать о повышении им зарплаты.

«Пять лет – это оптимальный горизонт планирования для молодого человека. За это время он успеет разочароваться в стартапах, забыть про фриланс и смириться с величием монолитного госзаказа, написанного на 1С-Битрикс», – заявил инициатор поправок.

Он также напомнил, что в отдельных случаях возможна замена реального срока отработки на условный. Для покинувших рабочее место раньше срока штраф останется прежним – тройная стоимость обучения.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

