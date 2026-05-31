Генсек НАТО: «5-я статья не распространяется на страны, которые имеют границу с Украиной»

На YouTube-канале НАТО опубликовано обращение генерального секретаря Марка Рютте, посвящённое попаданию беспилотника в жилой дом в румынском городе Галац в ночь на 29 мая. Руководитель альянса пообещал сделать всё возможное для расследования инцидента, однако призвал жителей США и Западной Европы не беспокоиться – с начала 2026 года 5-я статья устава НАТО не распространяется на Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

«Если бы мы не отменили пункт об общей обороне, то уже раз сто должны были бы ударить по Украине. Ведь к нам неоднократно прилетали БПЛА именно с её территории, – сказал Рютте. – Не всегда надо читать устав буквально».

Генсек НАТО пообещал сразу же после окончания боевых действий снова включить граничащие с Украиной страны в систему коллективной обороны, но до этого времени Варшаве, Бухаресту, Будапешту и Братиславе «придётся самим решать возникающие проблемы».

