Мария Захарова — подача в суд ООН иска против Эстонии, Латвии и Литвы возможна уже до конца года

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила публикации российских СМИ, согласно которым РФ намерена подать в Международный суд ООН иск против балтийских государств.

«В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны – прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного Суда ООН. Не исключаем, что это может произойти до конца текущего года», – говорится в заявлении чиновницы.

«В общих чертах предмет наших претензий против всех прибалтийских республик схож – системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, а также героизация нацизма. При этом каждой из них в отдельности, разумеется, вменяется свой конкретный перечень нарушений», – считает Захарова.

По ее словам, ввиду серьезности предъявленных обвинений и проработанности материалов едва ли властям Латвии, Литвы и Эстонии удастся избежать судебного рассмотрения дел. С учётом практики Международного Суда ООН процесс может занять несколько лет.

26 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий его полномочиями использовать вооруженные силы для защиты российских граждан от преследований за рубежом. Закон может применяться в случае ареста, удержания, уголовного или иного преследования граждан РФ по решениям иностранных или международных органов, компетенцию которых РФ не признает. Кроме того, органы государственной власти РФ будут обязаны принимать необходимые меры по защите таких граждан в рамках своих полномочий.

Закон делает особенно уязвимыми граничащие с РФ балтийские государства, которые РФ обвиняет в преследовании своих граждан. Несколько месяцев назад спецслужбы Германии предупреждали о возможности провокации по крымскому образцу с последующим военным вторжением.