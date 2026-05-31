«Этапом по коррупции». МВД запускает всероссийский пробег автозаков

МВД совместно с Минтрансом объявило о подготовке всероссийского патриотического автопробега, посвященного борьбе с коррупцией. Главной особенностью акции станет участие автозаков из коллекции системы исполнения наказаний – от новейших моделей до бережно восстановленных ретро-экземпляров.

Маршрут автопробега пройдет через десятки городов России: старт намечен в Москве, а финиш – в Анадыре. По словам организаторов, мероприятие носит не только просветительский, но и сугубо практический характер.

«Каждый экипаж сможет оперативно применить технику по прямому назначению. Если в регионе по пути следования обнаружится гражданин с признаками коррупционного поведения, его можно будет немедленно принять на борт и доставить в направлении мест не столь отдалённых», – пояснили в оргкомитете.

Экипажам предстоит сражаться не только со стрелкой секундомера, но и за лучшее содержание своих клиентов. В новой всероссийской гонке автозаков команды будут соревноваться в заботе о безопасности, комфорте и настроении пассажиров. Победители получат ведомственные награды и символический титул «Лучший перевозчик года».

