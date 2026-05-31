 

Франция запросила экстренное обсуждение СБ ООН из-за действий Израиля в Ливане

31.05.2026, 16:30, Разное
Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с действиями Израиля в Ливане, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон, комментируя инициативу Парижа, заявил, что СБ ООН должен сосредоточиться на провале в обеспечении выполнения 1701-й резолюции, а также на том, что Ливан превратился в «форпост Ирана» у границ Израиля. По словам Данона, тот, кто позволил, чтобы это произошло, «не может читать морали Государству Израиль».

