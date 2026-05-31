«Им сказали «Фу, нельзя», а они продолжают в своём VPN сидеть»: депутат объяснил, почему россияне сами виноваты в новых запретах

Депутат Госдумы Святослав Гуревич заявил, что после выборов россиян ожидает полная криминализация использования VPN и окончательная ликвидация любой анонимности в интернете. По его словам, граждане сами виноваты в таком положении вещей – парламентарии «не хотят, но вынуждены принимать такие законы», потому что население «не понимает по-хорошему».

В эфире радио «Комсомольская правда» депутат провёл параллели с собакой своего брата, проживающего в Германии.

«Тоже её Кеша (брат Гуревича – прим.) учил не есть всякую дрянь на прогулках, и мордой тыкал, ну и бить в конце концов начал, потому что по-хорошему не понимает. Так и отдельные нарушители – я лично уже сейчас их считаю преступниками – им сказали «Фу, нельзя», а они продолжают в своём VPN сидеть, в запрещённых программах всяких, сайтах, читают там гадости всякие. Ну и будут отвечать, соответственно, за свои выходки», – сказал он.

Ведущая поинтересовалась, удалось ли в итоге родственнику депутата научить свою собаку хорошему поведению, и тот поделился продолжением истории.

«Здесь важно сказать, что это Германия, то есть европридурки у власти, еврофашистский режим. И я это к чему говорю – на Кешу в итоге соседи настучали, что он собаку бьёт, приехала служба ветеринарная, штраф выписали и сказали, что если повторится, то собаку заберут вообще. Хотя это его личная собака, какое им вообще дело, почему они нос суют в чужие дела – я не понимаю. Ну, фашисты и есть, – рассказал Гуревич. – А у нас такой как бы ветеринарной службы нет, но есть ограничительный фактор в виде выборов. Мы тоже до выборов ничего запретить не можем, поэтому сначала нас переизберут и потом мы уже будем наводить порядок».

—