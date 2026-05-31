 

Учёные: Пушкин на самом деле был голубоглазым блондином

31.05.2026, 18:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Сотрудники Литературного института совместно с Институтом генетических исследований РАН провели изучение архивных документов с применением новейших методов исторической реконструкции и пришли к выводу: Александр Сергеевич Пушкин в действительности был голубоглазым блондином, а привычный образ классика нуждается в серьёзном пересмотре.

«Согласно выводам комиссии, недруги великого русского поэта на протяжении двух столетий последовательно очерняли его – как в переносном, так и в самом буквальном смысле слова. В результате Александр Сергеевич оказался надолго очернён в глазах будущих поколений», – говорится в преамбуле к заключению экспертов.

В связи с открытием в министерство культуры поступило обращение с просьбой обновить школьные портреты поэта. Кроме того, обсуждается выпуск юбилейной серии учебников с исправленным изображением классика и специального пособия «Светлый Пушкин», повествующего о величайшем подлоге в современной истории.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.05 / В ходе беспорядков в Париже погиб мотоциклист, сообщается о 780 задержанных

31.05 / Франция запросила экстренное обсуждение СБ ООН из-за действий Израиля в Ливане

31.05 / «Им сказали «Фу, нельзя», а они продолжают в своём VPN сидеть»: депутат объяснил, почему россияне сами виноваты в новых запретах

31.05 / Эунотозавра исключили из предков черепах

31.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1558-й день войны

31.05 / Опрос в Армении предрекает Пашиняну решительную победу над пророссийской оппозицей

31.05 / «Этапом по коррупции». МВД запускает всероссийский пробег автозаков

31.05 / Мария Захарова — подача в суд ООН иска против Эстонии, Латвии и Литвы возможна уже до конца года

31.05 / Генсек НАТО: «5-я статья не распространяется на страны, которые имеют границу с Украиной»

31.05 / Во всем мире любить стали меньше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике