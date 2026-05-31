Учёные: Пушкин на самом деле был голубоглазым блондином

Сотрудники Литературного института совместно с Институтом генетических исследований РАН провели изучение архивных документов с применением новейших методов исторической реконструкции и пришли к выводу: Александр Сергеевич Пушкин в действительности был голубоглазым блондином, а привычный образ классика нуждается в серьёзном пересмотре.

«Согласно выводам комиссии, недруги великого русского поэта на протяжении двух столетий последовательно очерняли его – как в переносном, так и в самом буквальном смысле слова. В результате Александр Сергеевич оказался надолго очернён в глазах будущих поколений», – говорится в преамбуле к заключению экспертов.

В связи с открытием в министерство культуры поступило обращение с просьбой обновить школьные портреты поэта. Кроме того, обсуждается выпуск юбилейной серии учебников с исправленным изображением классика и специального пособия «Светлый Пушкин», повествующего о величайшем подлоге в современной истории.

