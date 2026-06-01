YSmart представила трехсантиметровый светодиодный фонарик Bullet3

Производитель компактных инструментов, британская компания YSmart, сообщила о запуске на Kickstarter кампании по сбору средств на выпуск обновленной версии портативного фонарика Bullet3 длиной всего три сантиметра, который можно носить на брелоке или в кармане.

От своего предшественника Bullet2 он отличается еще меньшими размерами — помещается на фаланге пальца — при сохранении функциональности. Он практически невесом: весит от 5 граммов и оснащен светодиодами CREE или Luminus в зависимости от выбранной конфигурации, а также имеет водонепроницаемость стандарта IPX8, что защищает его от дождя, брызг и влажности.

Источники питания Bullet3 — сменные батарейки-таблетки, делающие фонарик независимым от зарядных устройств. Фонарик доступен в трех вариантах света: холодном белом с цветовой температурой 6500 K — для повышенной видимости на улице, теплом белом на 4000 K — для работы на близком расстоянии, а также красном с длиной волны 660 нм — для сохранения ночного зрения.

Каждый из вариантов имеет два уровня мощности. Bullet 3 продается с корпусом в трех версиях — из алюминия, латуни и титана, которые на Kickstarter в переводе на рубли можно приобрести соответственно за 2800, 3500 и 4220 рублей.

Источник — Kickstarter