 

Противник Петро и сторонник союза с Израилем вышел во второй тур президентских выборов в Колумбии

01.06.2026, 5:00, Разное
Правый политик Абелардо де ла Эсприэлья, по предварительным данным, занял первое место в первом туре президентских выборов в Колумбии и вышел во второй тур.

По данным избирательных органов, после подсчета почти всех бюллетеней де ла Эсприэлья получил около 43,7% голосов. Его соперником во втором туре станет левый сенатор Иван Сепеда, поддерживаемый президентом Густаво Петро, набравший около 40,9%.

Второй тур президентских выборов должен состояться 21 июня.

Абелардо де ла Эсприэлья, 47-летний адвокат и предприниматель, позиционирует себя как жесткий противник левых и сторонник силового подхода к борьбе с преступностью и вооруженными группировками. Он называет себя «проснувшимся тигром» и выступает за укрепление армии, строительство тюрем строгого режима и пересмотр политики «тотального мира», проводимой Петро.

Сепеда и его союзники заявили, что будут ждать официальных итогов подсчета голосов. Президент Густаво Петро также поставил под сомнение предварительные результаты, заявив, что не принимает их до завершения официальной процедуры. Международные агентства отмечают, что власти, отвечающие за проведение выборов, отвергают утверждения о манипуляциях.

Для Израиля результаты первого тура имеют особое значение на фоне резкого ухудшения отношений с Боготой при Петро, который неоднократно выступал с антиизраильскими заявлениями. Де ла Эсприэлья обещал восстановить союзнические отношения с США и Израилем, заявлял о намерении перенести посольство Колумбии в Иерусалим и говорил, что Колумбия должна учиться у Израиля борьбе с терроризмом.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поздравил де ла Эсприэлью с результатом первого тура.

По оценке западных СМИ, голосование в Колумбии стало частью более широкой региональной тенденции: разочарование в левых правительствах и рост поддержки правых кандидатов, обещающих жесткий ответ на преступность и вооруженное насилие.

