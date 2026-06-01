Император Константин Багрянородный завещал Владимиру Мономаху Аляску и Калифорнию

Группа историков-энтузиастов обнаружила пергамент X века, в котором византийский император Константин VII Багрянородный завещал русскому князю Владимиру Мономаху обширные территории за Большим морем, включая Аляску и Калифорнию. Документ, написанный на греческом и заверенный личной печатью императора, прямо указывает на право Рюриковичей владеть заокеанскими землями, которые, по мнению авторов находки, были известны византийцам задолго до Колумба.

В тексте завещания говорится, что Константин Багрянородный передает Владимиру Мономаху «земли, где солнце касается льда, и теплые берега, где растут золотые плоды», в качестве компенсации за несостоявшуюся женитьбу на одной из византийских принцесс. Ученые утверждают, что речь идет именно об Аляске и Калифорнии, поскольку в документе упоминаются «большие медведи, ловящие рыбу лапами», и «деревья, достигающие небес», что соответствует описанию гризли и секвой. Юристы-международники уже начали консультации о том, может ли это завещание служить основанием для пересмотра границ.

«Мы всегда знали, что у России есть права на Аляску, но оказывается, они простираются и на Калифорнию, причем на тысячу лет раньше, чем мы думали. Константин Багрянородный был крайне щепетилен в вопросах наследства», – заявил руководитель группы исследователей.

Он также добавил, что изучает возможность существования аналогичного документа, передающего Флориду киевским князьям. Госдепартамент США пока воздерживается от комментариев, однако представители коренных народов Аляски выразили готовность обсудить формат кондоминиума, если будут подтверждены их собственные права на Византию.

—