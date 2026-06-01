 

В Германии приговорен к максимальному наказанию сириец, совершивший исламистский теракт

01.06.2026, 13:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил к пожизненному заключению активиста террористической группировки «Исламское государство» Махмуда Н., совершившего год назад нападение с ножом на участников праздника в городе Билефельд. Это максимальное наказание, предусмотренное уголовным кодексом ФРГ.

36-летний мигрант из Сирии зашел в бар, достал длинное лезвие из трости, служившей ему ножнами и, с криками «Аллах Ахбар!» начал наносить удары этой шпагой. Четыре человека получили тяжелые ранения, но выжили. Они рассказали суду, что так и не смогли оправиться от происшедшего

Мужчина воевал в рядах ИГ в Сирии и провел несколько месяцев провел в плену у курдов. В ходе следствия в ФРГ он рассказал, что самолично убивал людей, включая сводного брата. В 2023 году ему удалось перебраться в Германию, но он не смог выучить немецкий и не нашел работу, отмечает «Немецкая волна».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.06 / Ученые обнаружили запрещенные погребальные обряды китайского Средневековья

01.06 / Император Константин Багрянородный завещал Владимиру Мономаху Аляску и Калифорнию

01.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1559-й день войны

01.06 / Во Франции напечатали 12-квартирный дом за 34 дня

01.06 / Массу молодых планет определили по пылевым кольцам 

01.06 / Ученые нашли способ предотвратить передачу вируса при укусе клещей

01.06 / В России после украинских ударов по НПЗ введен запрет на экспорт авиационного керосина

01.06 / Древние саламандры оказались активными хищниками

01.06 / Франция перехватила в Атлантике танкер российского теневого флота

01.06 / Петербургский суд оштрафовал лето за опоздание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике