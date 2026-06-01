 

Президент Румынии — расследование установило, что в дом в Галаце попал российский дрон

01.06.2026, 14:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Румынии Никушор Дан представил выводы расследования, проведенного после попадания в ночь на 29 мая беспилотного летательного аппарата в многоэтажный жилой дом, расположенный в городе Галац на востоке страны. В результате удара пострадали два человек.

Глава государства сообщил, что речь идет о БПЛА «Герань-2» российского производства. На фрагментах корпуса были обнаружены надписи кириллицей, а системы управления и навигации, двигатель и несущие конструкции такие же, как у других «Гераней». Это подтверждает и химических анализ топлива.

«Тот факт, что БПЛА нанес удар по многоквартирному дому в Румынии, что привело к пострадавшим и материальному ущербу, особенно серьезен, и РФ несет за это полную ответственность. Мы будем защищать безопасность граждан и территориальную целостность», – добавил президент, отметив, что союзники по NATO будут ознакомлены с результатами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что БПЛА мог быть и украинским. «Дроны Украины залетали в Финляндию, Польшу, страны Балтии. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – заявил Путин журналистам.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.06 / Инженеры создали полностью оптический искусственный синапс

01.06 / Ученые обнаружили запрещенные погребальные обряды китайского Средневековья

01.06 / В Германии приговорен к максимальному наказанию сириец, совершивший исламистский теракт

01.06 / Император Константин Багрянородный завещал Владимиру Мономаху Аляску и Калифорнию

01.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1559-й день войны

01.06 / Во Франции напечатали 12-квартирный дом за 34 дня

01.06 / Массу молодых планет определили по пылевым кольцам 

01.06 / Ученые нашли способ предотвратить передачу вируса при укусе клещей

01.06 / В России после украинских ударов по НПЗ введен запрет на экспорт авиационного керосина

01.06 / Древние саламандры оказались активными хищниками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике