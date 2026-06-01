Президент Румынии — расследование установило, что в дом в Галаце попал российский дрон

Президент Румынии Никушор Дан представил выводы расследования, проведенного после попадания в ночь на 29 мая беспилотного летательного аппарата в многоэтажный жилой дом, расположенный в городе Галац на востоке страны. В результате удара пострадали два человек.

Глава государства сообщил, что речь идет о БПЛА «Герань-2» российского производства. На фрагментах корпуса были обнаружены надписи кириллицей, а системы управления и навигации, двигатель и несущие конструкции такие же, как у других «Гераней». Это подтверждает и химических анализ топлива.

«Тот факт, что БПЛА нанес удар по многоквартирному дому в Румынии, что привело к пострадавшим и материальному ущербу, особенно серьезен, и РФ несет за это полную ответственность. Мы будем защищать безопасность граждан и территориальную целостность», – добавил президент, отметив, что союзники по NATO будут ознакомлены с результатами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что БПЛА мог быть и украинским. «Дроны Украины залетали в Финляндию, Польшу, страны Балтии. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – заявил Путин журналистам.