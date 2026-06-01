Выпускники смогут получить дополнительные 10 баллов на ЕГЭ за сообщение о списывающих одноклассниках

Министр просвещения Сергей Кравцов подписал постановление «О порядке начисления дополнительных баллов за сдачу Единого государственного экзамена».

Согласно документу, с 1 июня 2026 года выпускники смогут получать по 10 баллов за сообщение об использующих шпаргалки одноклассниках.

«Сигнализировать о списывающих – это не стукачество, а защита своих законных интересов. Так мы повысим честность, гражданскую ответственность ребят и поспособствуем более качественному набору в вузы», – сказал Кравцов.

Сообщить о нарушителе необходимо во время проведения экзамена – для этого необходимо обратиться к организатору, который обязан немедленно проверить подозреваемого в использовании запрещённых материалов. Если информация подтвердится, то списывающий будет удалён, а проявивший гражданское мужество ученик получит дополнительные 10 баллов. На одном экзамене можно «сдать» не больше 5 одноклассников.

