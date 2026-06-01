Генштаб НАТО исключил здание Минцифры из списка приоритетных целей в случае войны

В штаб-квартире Североатлантического альянса опубликовали обновлённый перечень стратегических объектов на территории России, подлежащих первоочередному поражению в случае полномасштабного конфликта. Журналисты обратили внимание на то, что по сравнению с прошлогодней редакцией из списка пропало здание министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Агентство Bloomberg привело мнение высокопоставленного офицера объединённого командования НАТО на этот счёт – по его словам, ведомство работает «скорее в интересах альянса, чем против них».

«С прошлого года эти ребята нанесли российской экономике и обороноспособности больше ущерба, чем кибервойска НАТО. Если так пойдёт и дальше, мы не удивимся, если это принесёт нам победу без единого выстрела, как уже было на рубеже 1980-х и 1990-х», – сказал он.

Офицер добавил, что «практически уверен» в успешной вербовке западными спецслужбами кого-то из российского руководства, кто отдаёт команды министерству. Однако подобной информацией, по его словам, из соображений безопасности не делятся даже с союзниками, поэтому утверждать наверняка он ничего не может.

«Ситуация очевидна, подробности – неочевидны. Поэтому мы оставалось просто зафиксировать положение дел в перечне – без всяких выводов и без лишних рассуждений», – пояснил источник.

