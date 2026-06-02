 

Плавучий водородный хаб сможет выдавать судам до 5 МВт чистой энергии

02.06.2026, 8:15, Разное
В Великобритании завершились испытания первой в мире автономной водородной энергоплатформы для декарбонизации портов. В основе системы — три модульных гексагональных плавучих блока общей площадью 0,12 гектара.

Система работает автономно, а оборудование размещается прямо на воде. Она объединяет батареи емкостью 45 МВт·ч, топливные элементы модульной конструкции, массив солнечных панелей, водородные генераторы и передовую архитектуру для подачи питания на суда. Концепция прошла тщательную шестимесячную программу валидации. Испытания включали гидродинамические, структурные, электрические и эксплуатационные тесты, подтвердившие устойчивость платформы.

В результате разработчики доказали возможность интеграции существующих технологий в модульную плавучую систему, способную снабжать энергией крупные суда у причала в портах по всему миру. Система выдает до 5 МВт непрерывной чистой мощности. Она поддерживает береговые подключения на 6,6 и 11 кВ, чего достаточно для средних круизных лайнеров. Проект нацелен на решение главного препятствия для декарбонизации портов: нехватки надежной электрической инфраструктуры. Многие порты не могут развернуть береговое питание из-за ограниченной мощности сетей, длительных сроков подключения, нехватки места и высоких затрат.

По оценкам, система поставляет около 91 МВт·ч в неделю, поддерживая многократную зарядку судов. Конструкция минимизирует потребность в строительстве и модернизации инфраструктуры.

Для работы требуется примерно 7,5–8 т водорода в неделю, хранящегося в контейнерах. Текущая конфигурация включает семь резервуаров с заправкой примерно дважды в неделю. Это позволяет портам внедрять водородное питание без предварительных инвестиций в стационарную инфраструктуру.

Вместо крупных генераторов система использует топливные элементы мощностью 1,3 МВт для зарядки аккумуляторов, а также солнечные панели мощностью 146 кВт, сокращающие расход водорода.

